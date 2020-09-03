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четверг, 03 сентября 2020 09:42

Украинцев ждет теплая погода с дождями на западе

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Украинцев ждет теплая погода с дождями на западе
На Киевщине сухо, температура ночью + 15...20°С, днем + 25...30°С. Фото: pixabay.com

Сегодня в Украине обещают теплую погоду без осадков, дожди ожидаются в основном на западе.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Житомирской и Винницкой областях облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +9...14°С, днем +19...24°С, в Винницкой области температура воздуха днем +23...28°С, ночью опустится до +15...17°С.

На остальной территории страны переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью +15...20°С, днем +31...36°С, в Киевской, Черниговской и Сумской областях +25...30°C.

На Киевщине сухо, температура ночью + 15...20°С, днем + 25...30°С. В столице 3 сентября осадков также не ожидается. Температура ночью + 17...19°С, днем + 27...29°С.

3 и 4 сентября в Крыму, а также в южных, восточных и центральных областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В течение сентября, кроме большинства южных областей и Крыма, прогнозируют переход средней суточной температуры от +15°C в сторону снижения, что будет свидетельствовать о начале осени. Абсолютный максимум температуры воздуха составит +30...39°C, в горных районах + 22...29°C. Абсолютный минимум - +1...-8°C, на юге местами 0...-4°C.

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Дата
03
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