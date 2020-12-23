Украинцев ждет резкое потепление

В Украину приближаются циклоны, которые принесут потепление и обильные осадки в виде снега и дождей. Фото: pixabay.com

В Украину приближаются циклоны, которые принесут обильные осадки в виде снега и дождей. В большинстве областей существенно потеплеет.

До +10 градусов поднимутся столбики термометров 25 декабря, сообщает Укргидрометцентр.

В среду, 23 декабря, еще будет достаточно холодно почти по всей стране - 0-2 градуса тепла в центре, на севере и юге. На востоке морозы до 4 градусов днем ​​и до -10 ночью. На западе 3-7 градусов тепла. Дожди и мокрый снег пройдут во всех областях, кроме востока, Ровенской и Волынской областей и части юга.

В Киеве от -1 до +1 градуса и мокрый снег с дождем.

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В четверг, 24 декабря, потеплеет почти по всей Украине, кроме востока. Там до 4 градусов мороза днем ​​и до -9 ночью. На западе от 5 до 10 тепла, на юге - 5-8 градусов, на большей части центра - 3-7 градусов тепла. Осадки везде, кроме Донбасса и Крыма.

В Киеве 1-3 тепла и дождь.

На католическое Рождество, 25 декабря, потеплеет везде. На востоке днем ​​2-6 градусов выше ноля, ночью до -4. В большинстве областей 5-7 градусов тепла, на юге до 8-10. Дожди или мокрый снег будут по всей Украине.

В Киеве ожидается 3-5 градусов тепла и дождь.

Погода в Украине на Рождество и Новый год будет без снега и морозов. Но уже 1-2 января ожидается легкий мороз до -3°С и снег или мокрый снег.