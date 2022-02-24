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четверг, 24 февраля 2022 13:47

Украинцев призывают сдать кровь для военных: список адресов

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Украинцев призывают сдать кровь для военных: список адресов
Минздрав призывает присоединиться к формированию стратегического запаса крови. Фото: pixabay.com

В учреждениях здравоохранения возросла потребность в запасах крови для раненых, в частности украинских военных.

Министерство здравоохранения призывает присоединиться к формированию стратегического запаса. С собой донорам нужно иметь паспорт.

"Госпитали нуждаются в запасе крови на случай большого количества раненых. Если есть желание приобщиться к формированию стратегического запаса, особенно в тех регионах, подвергшихся российской агрессии, приходите в центры крови", - сообщает пресс-служба Минздрава.

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В Киеве можно сдать кровь:

В Институте сердца МОЗ Украины.

Киев, вул. Братиславская, 5А, телефон 044 291 61 18. Готов принять 150 доноров на нужды военного госпиталя.

Киевский городской центр крови. Киев, ул. Максима Берлинского, 12, регистратура 044 453-98-63

Больничный банк крови. Регистратура 093 199-34-16 – будут принимать доноров для военных.

Доноров в других городах Украины также призывают сдавать кровь. Особенно жителей Харьковской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской областей.

Адреса и контакты центров крови по ссылке.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Беларусь поддержала незаконные действия россиян.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

Украинские военные сбили семь вражеских самолетов и вертолет в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Отражая атаку на город Счастье, украинские бойцы уничтожили технику и ликвидировали около 50 врагов.

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