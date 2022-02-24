В Броварах погибли шесть человек, еще дюжина - ранены

Зафиксированы два удара ракетами, предварительно "Калибр". Фото: https: t.me/babel

Под Киевом в Броварах в результате российских обстрелов погибли шесть человек.

Еще 12 людей ранены, сообщает "Суспільне" со ссылкой на мэра Броваров Игоря Сапожко.

"Началось все в 05:00, обстреляли две воинские части, которые расположены в Броварах. Сейчас, по моей информации, шестеро погибли, еще 12 раненых находятся в больницах", - сказал он.

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24 февраля город Бровары Киевской области был вновь атакован силами РФ. Российские войска запустили крылатые ракеты по военному объекту в Броварах под Киевом.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Беларусь поддержала незаконные действия россиян. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. Украинские военные сбили семь вражеских самолетов и вертолет в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Отражая атаку на город Счастье, украинские бойцы уничтожили технику и ликвидировали около 50 врагов.