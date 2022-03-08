Украинцев призывают не писать о ночных взрывах в соцсетях

Из соображений безопасности украинцев просят не сообщать в социальных сетях и мессенджерах о ночных взрывах.

Таким образом можно информировать врага о позициях украинских военнослужащих и локации систем ПВО, заявило Управление государственной охраны Украины.

"Уважаемые украинцы! Обращаемся к вам с важной для нашей с вами безопасности просьбой. Ночью после взрывов воздержитесь, пожалуйста, от панического распространения различными мессенджерами и социальными сетями информации о том, где, когда и что вы слышали или слышите", - говорится в сообщении.

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24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.