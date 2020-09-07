Украинцев предупреждают о магнитных бурях: когда ждать

Магнитные бури накроют Землю. Фото: pixabay.com

Практически в течение всего сентября магнитные бури не будут беспокоить Землю. Однако в конце месяца людям все же придется столкнуться с ними.

Магнитная буря накроет планету 27 сентября. Ей будет присвоено уровень G1 (слабая буря), говорится в прогнозе на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии солнца.

Кроме того, 25, 26 и 28 сентября в магнитосфере Земли будут наблюдаться колебания. Они характерны для дней, предшествующих магнитной буре и наступающих сразу после нее.

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В ближайшие же три дня, с 7 по 9 сентября, магнитосфера нашей планеты будет спокойной и без каких-либо колебаний.

В ближайшие дни температура воздуха по всей стране прогреется до +30°С. Кратковременные дожди возможны на Приазовье, в Волынской, Львовской и Ровенской областях.