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воскресенье, 06 сентября 2020 10:05

Какой будет погода в Украине в ближайшие дни

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Какой будет погода в Украине в ближайшие дни
Температура воздуха в большинстве областях Украины прогреется до +30 градусов. Фото: lviv.news

В ближайшие дни температура воздуха по всей стране прогреется до + 30 °. Кратковременные дожди возможны на Приазовье, в Волынской, Львовской и Ровенской областях.
Об этом сообщает Укргидрометцентр

В воскресенье, 6 сентября, на Приазовье и в Крыму, днем также в Волынской, Львовской и Ровенской областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м / с. Температура в большинстве областей прогреется до 24-29 °, на юге до 32 °, на северо-западе 20-24 °.
В столице температура поднимется до 25-27 °, на Киевщине - 24-29 °. Осадков не прогнозируют. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с.
7 сентября ночью на Волыни, Львовщине и Ровенщине, днем в западных и Житомирской областях кратковременный дождь, местами гроза. В остальных областях без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 3-8 м / с.

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8 сентября ночью в западных, северных, большинстве центральных областей, днем на северо-востоке страны кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с.
Температура ночью 10-15 °, на побережье морей 16-19 °, 8 сентября в западных областях 8-13 °; днем 26-31 °, 7 сентября на северо-западе страны, 8 сентября в западных, северных и большинстве центральных областей 18-23 °.
На Киевщине ночью 8 сентября по прогнозам синоптиков будет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер 7 сентября юго-восточный, восточный, 3-8 м / с, 8 сентября северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 10-15 °; Днем 7 сентября 26-31 °, 8 сентября 18-23 °.

Синоптики обещают постепенный переход от лета к осени. Месячная температура воздуха в сентябре этого года составит +12 ... +19 ° C, в горных районах +8 ... 13 ° C, что на 1-2 ° C выше средних многолетних значений.

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Дата
06
сентября

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