Синоптики обещают постепенный переход от лета к осени

 
Ексклюзивы
1/5
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2025
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1143
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3087
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 7515
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1647
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 11277
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1566
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 909
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 576
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 306
Фото
Все фото
5
8
20
4
6
Вооруженные силы получили модернизированную бронетехнику
Вооруженные силы получили модернизированную бронетехнику
Назвали лучшее современное общественное ландшафтное пространство Украины
Назвали лучшее современное общественное ландшафтное пространство Украины
Вареники с мидиями и сыр с трюфелями - как провожали лето на фестивали уличной еды
Вареники с мидиями и сыр с трюфелями - как провожали лето на фестивали уличной еды
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Наградили победителей видеопремии MTV VMA 2020
Наградили победителей видеопремии MTV VMA 2020
Видео
Все видео
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Российская пропаганда устроила акцию перед слушанием по делу MH17
Российская пропаганда устроила акцию перед слушанием по делу MH17
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Украинские истребители показали мастер-класс видео полетов
Украинские истребители показали мастер-класс видео полетов
Россия выдала Украине соучастника убийства офицера ВСУ Мамчура
Россия выдала Украине соучастника убийства офицера ВСУ Мамчура
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2178
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 594
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 882
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5778
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3366
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 августа 2020
Просмотров: 720
Перестали боятися
– Ти ж із Волині. Мають бути родичі в Білорусі, – каже колега Дмитро, коли в сусідній державі спалахують протести. Рідні там не маю, ...
вторник, 01 сентября 2020 08:27

Синоптики обещают постепенный переход от лета к осени

  Комментировать
Синоптики обещают постепенный переход от лета к осени
Заморозки синоптики обещают во второй и третьей декадах сентября. Фото: pixabay.com

Сентябрь - переходный месяц от лета к осени. Ему свойственно общее снижение температуры в большинстве регионов и ослабление грозовой деятельности. Месячная температура воздуха в этом году составит +12...19°C, в горных районах + 8...13°C, что на 1-2°C выше средних многолетних значений.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В течение сентября, кроме большинства южных областей и Крыма, прогнозируют переход средней суточной температуры от +15°C в сторону снижения, что будет свидетельствовать о начале осени. Абсолютный максимум температуры воздуха составит +30...39°C, в горных районах + 22...29°C. Абсолютный минимум - +1...-8°C, на юге местами 0...-4°C. Месячное количество осадков ожидается 35-72 мм, в Карпатах и на Закарпатье преимущественно 71-125 мм.

Заморозки синоптики обещают во второй и третьей декадах, в горных районах и местами в северных и центральных областях - в первой декаде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 1 сентября: какие неожиданности готовят звезды

1 сентября в Украине еще будет жарко. В большинстве областей ожидают + 30...36°C, сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, благодаря антициклону будет держаться солнечная погода

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Синоптики обещают постепенный переход от лета к осени». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
сентября

Землетрясения унесло жизни более 100 тыс. людей

Самое читаемое
Обнаженная француженка загорала у бассейна
Обнаженная француженка загорала у бассейна
5
 Просмотров: 58531
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
5
 Просмотров: 49260
&quot;У меня испортилось настроение&quot;: пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня
"У меня испортилось настроение": пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня 1 Просмотров: 7857
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
 Просмотров: 7515
Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших
Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших
6
 Просмотров: 6255
Общество
Какие нововведения подготовили украинцам на сентябрь
Какие нововведения подготовили украинцам на сентябрь
5
 Просмотров: 27
Балканская страна разрешила украинцам въезд без теста на Covid-19
Балканская страна разрешила украинцам въезд без теста на Covid-19 Просмотров: 54
В Украине за сутки Covid-19 убил 48 человек
В Украине за сутки Covid-19 убил 48 человек Просмотров: 72
Выходные и праздники в сентябре: на что рассчитывать украинцам
Выходные и праздники в сентябре: на что рассчитывать украинцам Просмотров: 207
Маск занял неожиданное место в рейтинге миллиардеров
Маск занял неожиданное место в рейтинге миллиардеров Просмотров: 270
Больше всего комментируют
5
"ЕС" требует устранения Фокина с ТКГ через сдачу интересов Украины
4
"Зеленский привел к власти клоунов, которые разрушают государственность" - дипломат
2
Зарплата врача после интернатуры должна начинаться с 20 тыс грн - Степанов
2
В Минске проходит Марш мира и независимости: фото и видео
2
На мэра Одессы "слуги" выдвинут юмориста Филимонова
Голосов: 53038
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua