Синоптики обещают постепенный переход от лета к осени

Заморозки синоптики обещают во второй и третьей декадах сентября. Фото: pixabay.com

Сентябрь - переходный месяц от лета к осени. Ему свойственно общее снижение температуры в большинстве регионов и ослабление грозовой деятельности. Месячная температура воздуха в этом году составит +12...19°C, в горных районах + 8...13°C, что на 1-2°C выше средних многолетних значений.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В течение сентября, кроме большинства южных областей и Крыма, прогнозируют переход средней суточной температуры от +15°C в сторону снижения, что будет свидетельствовать о начале осени. Абсолютный максимум температуры воздуха составит +30...39°C, в горных районах + 22...29°C. Абсолютный минимум - +1...-8°C, на юге местами 0...-4°C. Месячное количество осадков ожидается 35-72 мм, в Карпатах и на Закарпатье преимущественно 71-125 мм.

Заморозки синоптики обещают во второй и третьей декадах, в горных районах и местами в северных и центральных областях - в первой декаде.

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1 сентября в Украине еще будет жарко. В большинстве областей ожидают + 30...36°C, сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, благодаря антициклону будет держаться солнечная погода