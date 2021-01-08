Украинцев предупредили об ухудшении погоды

В связи с ожидаемыми снегопадами, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность. Фото: pixabay.com

Сегодня в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о гололедице на дорогах и снежные лавины в горах Прикарпатья.

"8 января в Черниговской и Сумской значительные осадки, в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях налипание мокрого снега и дождь, гололед, на дорогах гололедица. В Киеве и области налипание мокрого снега и дождь, гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении ГСНС.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

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В связи с ожидаемыми снегопадами, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность.

Из-за непогоды в Украине были обесточены 85 населенных пунктов. Больше всего - в Житомирской и Киевской областях.