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понедельник, 08 июля 2019 17:53

Украинцев предупредили о мощной магнитной буре

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Украинцев предупредили о мощной магнитной буре
Во время магнитных бурь люди страдают от бессонницы или сонливости, плохо чувствуют себя, становятся раздражительными. Фото: Уніан

Июль богат на магнитные бури. Мощнейшую прогнозируют 15 июля.

В этот день советуют больше находиться на свежем воздухе, уменьшить физические нагрузки и избегать стресса, пишет Уніан.

Во время магнитных бурь люди страдают от бессонницы или сонливости, плохо чувствуют себя, становятся раздражительными. Метеозависимым в эти дни надо следить за давлением.

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Чтобы минимизировать негативное влияние, надо отказаться от вредной пищи, кофе и алкоголя, пить больше воды.

В дни магнитных бурь надо следить за режимом сна и держать рядом прописанные врачом лекарства. Ведь могут обостриться хронические заболевания. Лучше отказаться от дальних поездок.

В понедельник 8 июля на большей части территории Украины ожидаются дожди с грозами. Днем в центральных, южных и большинстве восточных областей местами значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с.

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