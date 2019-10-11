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пятница, 11 октября 2019 13:12

Украинцев порадовали теплой погодой на выходные

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Украинцев порадовали теплой погодой на выходные
Погода на выходных будет солнечной и теплой. Фото: starylev.com.ua

Тепло и солнце ждут украинцев на эти выходные.

В субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +10 градусов, днем ​​+ 17 °, пишет "Уніан".

В воскресенье в Киеве переменная облачность, + 8 ° ... + 20 °.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью + 9 °, днем ​​+ 19 °. В воскресенье переменная облачность, + 10 ° ... + 21 ° .В Луцке в субботу ночью + 9 °, днем ​​+ 19 °, без осадков. В воскресенье ночью +10 градусов, днем ​​+ 21 °, переменная облачность.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха + 7 ° ... + 18 °. В воскресенье до + 21 ° переменная с прояснениями. В Одессе выходные также будут солнечными. В субботу температура ночью 12 °, днем ​​+ 19 °. В воскресенье + 12 ° ... + 20 °.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью 10 °, днем ​​+ 16 °. В воскресенье + 9 ° ... + 21 °, переменная хмарность. В Днепре в субботу без осадков, температура ночью 10 °, днем ​​+ 16 °. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха + 8 ° ... + 21 °.

В Симферополе завтра переменная облачность, + 8 ° ... + 20 °. В воскресенье + 9 ° ... + 24 °, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью + 8 °, днем ​​+ 20 °. В воскресенье без осадков, температура до +19 ° .В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью + 8 °, днем ​​+ 17 °. В воскресенье температура до + 21 °, без дождя. В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью + 8 °, днем ​​+ 16 °. В воскресенье + 9 ° ... + 21 °, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу солнечно, температура до + 15 °. В воскресенье без осадков, ночью + 4 °, днем ​​+ 18 °.

В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью 12 °, днем ​​+ 20 °. В воскресенье без осадков, ночью + 8 °, днем ​​до + 23 °.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до + 20 °. В воскресенье температура до + 23 °, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра солнечно, + 16 °, в воскресенье без осадков, температура воздуха + 8 ° ... + 19 °.

В 18 областях Украины и городе Киеве начали отапливать детские сады, школы, больницы и другие здания.К жилым домам в 8 областях также подали тепло.

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11
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