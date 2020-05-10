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воскресенье, 10 мая 2020 12:30

Украинцев не выпускают за границу без специального разрешения - посольство

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Украинцев не выпускают за границу без специального разрешения - посольство
В посольстве Великобритании сообщили о процедуре выпуска за границу. Фото: Reuters

В Украине запрещают выезд граждан без отдельного разрешения Министерства иностранных дел.

"Украинская власть проинформировала нас, что только граждане Украины с постоянным местом жительства в других государствах смогут покинуть территорию Украины", - говорится в сообщении посольства Великобритании в Facebook.

В посольстве говорят, что украинцы с соответствующими документами должны получить разрешение для выезда от МИД. Посольство обещает способствовать получению такого разрешения, если получит от граждан Украины данные о запланированной поездки не позднее чем за 72 часа до запланированного вылета чартерного рейса или пересечения наземной границы.

"Украинским гражданам, имеющим вид на жительство в Великобритании, и которые хотят туда направляться, МИД Украины может разрешить выезд. Посольство Великобритании будет поддерживать этот процесс, информируя МИД о вашем запланированном путешествии и направляя к ним информацию о вашем статусе в качестве резидента Соединенного королевства", - заявили там.

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Новый порядок касается прямых перелетов в Британию, перелетов в другие страны, откуда открыто сообщение с Британией, а также выездов за наземную границу.

Посольство дает возможность обращений о выезде из Украины только тем, кто имеет британский Biometric residence permits. Людям с визами любого класса, но без BRP, там помочь не смогут. Это делает невозможным выезд сезонных рабочих в Британию по такой процедуре.

Украина не будет блокировать выезд своих граждан за границу на заработки. При этом для поездки на работу необходимо предоставить соответствующий контракт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга в Закарпатье.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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