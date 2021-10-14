Украинцев не будут поощрять деньгами, чтобы вакцинировались

Человек получает вакцинацию в Краматорске Донецкой области / Getty Images

Министерство здравоохранения пока не планирует мотивировать украинцев деньгами для вакцинации против Covid-19.

Об этом в эфире Украинского радио сказал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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"Относительно доплат за вакцинацию, то пока не рассматриваем. Мы сейчас на пике кампании вакцинации, поэтому рано вводить мотивационные мероприятия. Но в то же время обращаемся к международному опыту, чтобы лучшие практики кампании вакцинации ввести также у нас", - сказал Кузин.

Он добавил, что те страны, которые ввели выплаты определенным категориям граждан за вакцинацию против или делали другие поощрения, осуществляли такой шаг, когда невакцинированных оставались 20-30% населения.

По состоянию на 14 октября в Украине ввели более 14 млн прививок против Covid-19. Получили первую дозу - 7,77 млн украинцев, завершили вакцинацию - 6,349 млн человек.

За прошедшие сутки, 13 октября, в Украине обнаружили 18 881 новых больных на коронавируса. Госпитализировали 4633 человека, выздоровели 7630 человек, 412 заболевших скончались.