Украинцев депортируют из Гонконга. Они разжигают революцию

В Гонконге с осени продолжаются протесты

Граждан Украины задерживают в аэропортах Гонконга и готовят к депортации. Даже тех, кто имеет все законные основания для пребывания в мегаполисе.

Об этом сообщила активистка Екатерина Самара, которую отправили домой сразу после прилета, сообщает 24tv.ua.

Когда на пропускном пункте в аэропорту пограничники увидели герб Украины на ее паспорте, то попросили пройти в отдельное помещение для проверки документов. Там женщину допросили.

После этого заставили подписать документ о том, что она не может въезжать в Гонконг. По словам Самары, похожую процедуру применили еще не менее к 10 украинцам.

Активисты предполагают, что власти Гонконга могла пойти на крайние меры из-за того, что пророссийские и прокитайские СМИ пытаются раздуть скандал вокруг участия украинский в массовых протестах, которые продолжаются в мегаполисе с июня 2019 года.

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На последних, в частности, видели членов украинской организации "Гонор". Их прокитайские СМИ уже назвали неонацистами.