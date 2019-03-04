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понедельник, 04 марта 2019 00:38

Украинцев будут штрафовать за выброшенный на улице мусор

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Украинцев будут штрафовать за выброшенный на улице мусор
Украинцев ожидают штрафы за выброшенный мусор. Фото: УНИАН

Украинцев ждут штрафы за выброшенный мусор мимо урны

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде. Известно, что его инициаторами являются народные депутаты Ирина Геращенко, Анна Гопко, Остап Еднак, сообщает Politeka.

В пояснительной записке указано, что в Кодексе Украины отдельная статья, которая предусматривала бы ответственность за бросание мусора в неположенном месте, отсутствует. Дополнение Кодекса установит административную ответственность за выбрасывание любых отходов мимо урн, контейнеров или других емкостей для сбора, утилизации или переработки мусора.

Законопроект предусматривает, что указанные действия будут пресекаться штрафом от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 грн до 850 грн).

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В Киеве повысили тарифы на вывоз мусора на 18,5%.

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