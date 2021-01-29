Украинцам задолжали более 3 млрд гривен зарплаты

Сколько зарплаты должны украинцам? Фото: Сегодня

В Государственной службе статистики подсчитали сумму задолженности по выплате заработной платы в Украине 2020 года.

Работодатели не выплатили более 3 мильярда гривен. Зарплатная задолженность выросла на 3,4%, сообщают данные.

В декабре 2020 году эта задолженность сократилась на 21,8%. По данным, в декабре прошлого года сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий уменьшилась на 31,1% и на 1 января 2021 составила 1,878 миллиарда гривен.

Самый высокий уровень задолженности на начало 2021 оказался в следующих областях:

Черновицкой области выросла на 8,9 раза;

в Ровенской в ​​2,8 раза;

в Хмельницкой в ​​2,2 раза;

в Полтавской в ​​2 раза.

Сокращение задолженности по заработной плате в 2020 году зафиксировали в следующих областях:

Луганской области. Там показатель вырос на 84,4%;

во Львовской - на 47,2%;

Ивано-Франковской - на 6,1%.

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Напомним, средняя зарплата в декабря 2020 года составила 14 179 грн. По сравнению с декабрем 2019 года, размер зарплаты увеличился на 15,6%.