Украинцам продемонстрировали новые пассажирские вагоны с дополнительными удобствами

Укрзализныця планирует на деньги, выделенные из госбюджета, закупить в следующем году новые вагоны. 17 декабря в Киеве провели выставку, в ходе которой украинцы могли внести предложения по поводу усовершенствования пассажирских вагонов.
Собрали несколько сотен пожеланий для вагонов образца 2021 года, отметил руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления Укрзализныци Александр Шевченко в Facebook.
Укрзализныця обещает провести их анализ и определить техническое задание.
Сейчас в вагонах появились следующие нововведения:
- раздельное кондиционирование в каждом купе;
- USB-зарядки и розетки возле каждого места;
- 4 режима освещения в сочетании с управляемым светом для чтения;
- табло занятости туалетов на панели управления над дверью купе.
Нерешенными остались вопросы по автоматам с едой и отсекам для перевозки велосипедов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця предупреждает о сбое графика движения поездов
В Карпаты через день будут курсировать 2 дополнительных поезда. Жители восточных и южных регионов получат прямое сообщение с местами зимнего отдыха.
Комментарии