Украинцам продемонстрировали новые пассажирские вагоны с дополнительными удобствами

Укрзализныця планирует на деньги, выделенные из госбюджета, закупить в следующем году новые вагоны. 17 декабря в Киеве провели выставку, в ходе которой украинцы могли внести предложения по поводу усовершенствования пассажирских вагонов.

Собрали несколько сотен пожеланий для вагонов образца 2021 года, отметил руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления Укрзализныци Александр Шевченко в Facebook.

Укрзализныця обещает провести их анализ и определить техническое задание.

Фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko

Сейчас в вагонах появились следующие нововведения:

- раздельное кондиционирование в каждом купе;

- USB-зарядки и розетки возле каждого места;

- 4 режима освещения в сочетании с управляемым светом для чтения;

- табло занятости туалетов на панели управления над дверью купе.

Нерешенными остались вопросы по автоматам с едой и отсекам для перевозки велосипедов.

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В Карпаты через день будут курсировать 2 дополнительных поезда. Жители восточных и южных регионов получат прямое сообщение с местами зимнего отдыха.