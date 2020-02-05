Украинцам позволят менять отчество и брать по матери

Украинцы смогут менять отчество. Фото: Сегодня

В Украине планируют разрешить менять отчество и даже брать по матери.

Во многих странах привязку к одному из родителей не используют. Депутаты говорят, что такая норма устарела и подготовили соответствующий законопроект, передает ТСН.

В 2004 году в Гражданском кодексе убрали норму о возможности самостоятельно без особых причин менять отчество.

В Украине хотят разрешить с 16 лет самостоятельно выбирать себе отчество. Депутаты уже передали соответствующий законопроект на рассмотрение в комитет Верховной Рады.

Депутаты предлагают разрешить использование на выбор отчество или по матери или вообще отказаться от отчества как во многих европейских странах.

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Отчество украинцы начали использовать еще в 11 веке в период Киево-Русской суток. Тогда это помогало идентифицировать лицо и установить родственные связи.