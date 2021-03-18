Украинцам планируют компенсировать побочные эффекты от вакцин

"Побочки" от вакцинации будут компенсировать. Фото: Reuters

Комитет по вопросам здоровья нации Верховной Рады рассмотрел вопрос ускорения получения вакцин по международным механизмом СOVAX, в том числе что касается компенсации украинцам возможных побочных эффектов в результате вакцинации.

Минздрав уж разработал законопроект № 5247, в котором государство берет на себя полную ответственность за последствия прививки, сообщил глава комитета Михаил Радуцкий, информирует Сегодня.

"На сегодня в Украине провакцинировано почти 72 тысячи граждан. Ни одного серьезного осложнения после прививки не зафиксировано. Но механизм компенсации – это определенная страховка и гарантия, которые в любом случае должны существовать", – отметил Радуцкий.

В Комитете предлагают зафиксировать в законе соответствующие механизмы предоставления компенсаций в случае возникновения осложнений и создать специальный Фонд.

По мнению Радуцкого, понимание, что государство взяло на себя полную ответственность за результаты прививки, значительно увеличит количество украинцев, желающих пройти вакцинацию.

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