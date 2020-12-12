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суббота, 12 декабря 2020 16:34

Украинцам обещают мокрый снег и сильный туман

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Украинцам обещают мокрый снег и сильный туман
13 декабря ожидается сильный туман. ФОТО: pexels.com

В воскресенье, 13 декабря, обещают осадки почти по всей территории страны. Мокрый снег и дождь ожидают жителей всех областей, кроме Закарпатья, Крыма, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Мороза не ожидается. Теплее будет в южных областях и в Крыму. На полуострове воздух прогреется до +10 ... + 12 градусов. В Херсонской и Одесской областях, а также в Запорожье - +7 ... + 9 градусов.

Холоднее будет в восточных регионах, а также в Киевской области. Днем прогнозируют 0 ... + 2 градусов.

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В столице ожидают мокрый снег с дождем. Порывы ветра будут достигать 7 - 12 метров в секунду.

Синоптики предупреждают о гололедице на всей территории Украины. А в южной части страны - туман.

По информации УкрГидрометцентра, в южной части до конца суток 12 января, ночью и утром 13 декабря будут туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что декабрь ожидается теплым. С 12 декабря и до конца месяца прогнозируют морозы. Ночью доходить до минус 13. До 15 градусов ниже нуля будет 24-26 числа. Под Новый год температура составит 4 градуса мороза.

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