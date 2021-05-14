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пятница, 14 мая 2021 01:39

Украинцам, которые планируют поездку в страны ЕС, придется вакцинироваться

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Украинцам, которые планируют поездку в страны ЕС, придется вакцинироваться
Украинцам придется вакцинироваться от Covid-19. Фото: АР

Украицам, которые планируют поездку в страны ЕС, скорее всего, придется вакцинироваться в обязательном порядке.

"Для людей без двух прививок от Covid-19, произведенных и подтвержденных верифицированным документом, въезд-выезд будет максимально сложным", - сказал эксперт по вопросам внешней и внутренней политики, юрист-международник Кирилл Барашков в эфире телеканала "Дом".

"Греция, которая очень смело первой отстаивала и лоббировала изменения миграционных правил въезда в ЕС для туристов, скорее всего, как показывают некоторые косвенные данные, потерпела поражение, к сожалению. Сегодня появилась информация о том, что прямые рейсы в Грецию из Украины отменены, сняты с продажи на запланированную ранее дату - 16 мая. Поэтому все маркеры указывают на то, что вакцинироваться надо", - подчеркнул Барашков.

Он напомнил, что сейчас очень небольшое количество украинцев получиоа две прививки от коронавируса, и пока ни вакцина CoviShield, ни CoronaVac не имеют одобрения в ЕС.

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"Хотя мы говорим о том, что, возможно, это скоро произойдет. Так говорит сам Европейский Союз, но эти вакцины до сих пор не получили одобрения ЕС. Поэтому вопрос, если не остается открытым, то, по крайней мере, приостановлен", - уточнил эксперт .

По его словам, такие действия стран ЕС мотивированы стремлением обезопасить своих граждан и снизить потенциальную нагрузку на медицинскую систему.

В мире выявлено 161 283 496 случаев заболевания Covid-19, в частности 3349017 летальных, выздоровели 139 093 147 человек.

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