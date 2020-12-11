Украинцам компенсируют лечение Covid-19

Украинцам компенсируют стоимость лекарств. Фото: Укринформ

Украинцы, которые лечились от Covid-19 дома, могут получить денежную компенсацию.

Для этого необходимо предоставить чеки на покупку лекарств из аптек. Такую ​​инициативу приняли два месяца назад. Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, выступая в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Если человек не находится в стационаре, то семейный врач консультирует его бесплатно, а лекарства все равно человек идет в аптеку и покупает. Мне очень трудно сказать, сколько стоит этот набор", - заявил Радуцкий.

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Он подчеркнул, что "люди в стационаре ничего не должны платить". Нардеп посоветовал писать заявление в полицию на врача, если в больнице требуют деньги за лечение Covid-19.

Средняя стоимость лечения украинца с коронавирусом в стационаре в условиях интенсивной терапии обходится Национальной службе здоровья минимум в 14 тыс. гривен. Как сказал нардеп от "Слуги народа", лечение Covid-19 в больнице "идет полностью за счет НСЗУ".