Украинцам компенсируют лечение Covid-19

Украинцы, которые лечились от Covid-19 дома, могут получить денежную компенсацию.
Для этого необходимо предоставить чеки на покупку лекарств из аптек. Такую инициативу приняли два месяца назад. Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, выступая в эфире ток-шоу "Право на власть".
"Если человек не находится в стационаре, то семейный врач консультирует его бесплатно, а лекарства все равно человек идет в аптеку и покупает. Мне очень трудно сказать, сколько стоит этот набор", - заявил Радуцкий.
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Он подчеркнул, что "люди в стационаре ничего не должны платить". Нардеп посоветовал писать заявление в полицию на врача, если в больнице требуют деньги за лечение Covid-19.
Средняя стоимость лечения украинца с коронавирусом в стационаре в условиях интенсивной терапии обходится Национальной службе здоровья минимум в 14 тыс. гривен.
Как сказал нардеп от "Слуги народа", лечение Covid-19 в больнице "идет полностью за счет НСЗУ".
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