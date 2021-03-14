Украина засыплет мокрым снегом

На следующей неделе в Украине резко похолодает. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112.

На следующей неделе Украину снова засыплет снегом. В некоторых регионах пройдут дожди, хоть в понедельник, 15 марта температура достигнет 14 градусов тепла.

Завтра облачно с прояснениями. на Севере и в Центре Украины дожди. В западных областях с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный, в западной части - северный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, Укргидрометцентр.

Температура ночью от +3° до -2° мороза, днем +​​3°+ 8°, на юге +9° +14°С.

16 -17 марта в большинстве областей Украины мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, метели.

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Температура ночью от +3° до - 2°, днем +5° +10°С. 17 марта - +1° +6°С

18-19 марта мокрый снег, лишь на юге без осадков. Температура местами опустится до - 2°С.

14 марта утром не идите по магазинам. Зря потратите время и деньги. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.