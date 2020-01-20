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понедельник, 20 января 2020 13:56

Украина запретит въезд автомобилям с приднестровскими номерами

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Украина запретит въезд автомобилям с приднестровскими номерами
Запрет начнет действовать с 1 апреля. Фото: "НН".

С 1 апреля Украина не будет впускать на свою территорию автомобили с номерами непризнанного Приднестровья.

"Наши коллеги из Украины предупредили, что с 1 апреля они не будут впускать автомобили с приднестровскими номерами. Поэтому специалисты из государственных органов страны в течение 10 дней проверили в тестовом режиме, как действовать, если автомобили не будут пускать", - отметил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

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По словам Кику, страна с 10 по 20 января вводила ограничения для проезда приднестровских авто через молдавско-украинскую границу, чтобы подготовиться к запрету, который решила наложить Украины, передает "Европейская правда".

"Кишинев предоставил возможность нашим гражданам, проживающим в приднестровском регионе, получить нейтральные номера, чтобы они могли выезжать в другие страны. Большинство жителей Приднестровья перешла на эти номера, но какая-то часть еще нет", - объяснил он.

На пункте пропуска "Кучурган" в Одесской области на границе с Молдовой сотрудники Госпогранслужбы задержали подозрительный автомобиль. Все авто было обклеено символикой Советского Союза, вместо номерных знаков - самодельные "советские бляхи", сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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