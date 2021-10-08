Украина заняла седьмое место в мире по количеству новых случаев коронавируса

Украина сегодня на седьмом месте в мире по количеству новых случаев коронавируса.

Среди стран Европы Украина четвертая, сообщает статистический ресурс Worldometers.

Украина сейчас на шестом месте в мире по количеству новых смертей от Covid-19 и на третьем среди стран Европы.

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На первом месте по количеству новых случаев болезни в Европе Великобритания, на втором - Россия, на третьем - Германия.

Автор: Коронавірус_інфо В Европе больше всего новых больных в Великобритании

За сутки 7 октября в Украине зафиксировали 16 362 новых случаев коронавирусной болезни. Наибольшее количество случаев зарегистрировали в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.