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суббота, 18 декабря 2021 18:55

Украина занимает восьмое место в мире по количеству эмигрантов

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Украина занимает восьмое место в мире по количеству эмигрантов
Единственным годом с положительной статистикой стал "коронавирусный" 2020-й год. Фото: novynarnia

Украина заняла восьмое место в мире по количеству международных мигрантов украинского происхождения.

Только за 2021 год страну покинули более 600 тысяч украинцев. Об этом свидетельствуют данные Opendatabot, передает Офис омбудсмана.

В целом с 2011 по 2020 годы в страну не вернулись 2,6 млн. граждан Украины.

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"Судя по показателям 2021-го можно ожидать, что если в ноябре-декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 млн человек", - говорится в сообщении.

В первой половине 2010-х годов Украину ежегодно покидали около 500 тысяч граждан. После 2014 года ситуация немного улучшилась, однако страну все еще покидали более 100 тысяч человек каждый год.

2020 год стал единственным годом с положительной статистикой. Тогда из-за пандемии в Украину вернулось на 80 тысяч человек больше, чем покинуло страну.

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По данным ООН, основная доля мигрантов проживает в десяти странах: США, Германии, Саудовской Аравии, России, Великобритании, ОАЭ, Франции, Канаде, Австралии и Италии. Общая доля мигрантов всех жителей планеты составляет около 3,5%. Подавляющее большинство мигрантов происходит из Индии, Мексики и Китая.

По результатам исследования о миграции каждый четвертый украинец готов согласиться на рискованное предложение работы.

Более 7 млн ​​человек в Украине почувствовали ухудшение здоровья, потратили большие средства на лечение, столько же украинцев лишились доходов, безработными стали 2 млн человек. Это может вызвать не всегда безопасную трудовую миграцию, говорится в результатах Национального исследования по миграции, торговле людьми и других форм эксплуатации мигрантов.

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Дата
18
декабря

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