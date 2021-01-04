Украина закупит турецкие беспилотные комплексы Bayraktar

Украина также договорилась о производстве турецких корветов типа ADA. Фото: mil.gov.uа

В 2021 году для ВМС Украины закупят турецкие беспилотные авиационные комплексы Bayraktar.

Украина также договорилась о производстве турецких корветов типа ADA, сообщил командующий ВМС Алексей Неижпапа, передает "Радио Свобода".

"Для применения в Черноморской и Азовской операционной зоне Bayraktar будут иметь улучшенные тактико-технические характеристики, например, увеличенную дальность полета. Задействуем их для освещения надводной обстановки, обеспечения действий сил как на берегу, так и на море. Благодаря корвету типа ADA украинские судостроительные заводы будут иметь технологии, соответствующие стандартам НАТО. Строительство этих корветов начнется на турецкой верфи, после чего их будут достраивать в Украине", - сказал Неижпапа.

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В декабре министр обороны Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производство корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд ВСУ.