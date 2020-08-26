Украина закрывает границы для иностранцев

Почти до конца сентября Украина закроет границы для въезда иностранных граждан. Фото: pixabay.com

Из-за пандемии с 29 августа до 28 сентября въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства в Украину запрещен.

Такое решение 26 августа приняли на заседании правительства.

"Учитывая уровень заболеваемости, мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Почти до конца сентября Украина закроет границы для въезда иностранных граждан, кроме тех, которые следуют транзитом, учатся, проходят службу в ВСУ, имеют вид на постоянное жительство, дипломатов, деятелей культуры, спортсменов, лиц, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации, членов экипажей на транспорте и т.д.

Шмигаль добавил, что 27 августа рассмотрят вопрос о запрете массовых мероприятий в сентябре на праздновании Рош-Хашана.

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Авиарейсы из Украины в Польшу могут запретить со следующей недели. Украина упомянута в списке стран, которые, вероятно, попадут в красную зону.