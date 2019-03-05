Украина заинтересована в том, чтобы РФ втянулась в гонку вооружений - эксперт

По словам советника главы США по национальной безопасности 70-летнего Джона Болтона, Москва нарушает соглашение о ракетах средней и малой дальности с 2013 года. Разместила баллистические ракеты в Европе. Фото: Зеркало недели

- Россия еще со времен президентства Барака Обамы систематически нарушает договор о ракетах средней и малой дальности. Фактическое приостановление его действия ничего существенно не изменит для РФ. То, что делает Кремль сейчас - это просто маневры, - говорит в интервью Gazeta.ua эксперт по международным вопросам Александр Хара.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который действовал между РФ и США.

Ранее 2 февраля Соединенные Штаты прекратили свои обязательства по договору о РСМД и начали процесс выхода. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, он завершится через 6 месяцев.

- Россия - слабая страна, которая не может играть по правилам. Поэтому потихоньку пытаются нарушать все соглашения, расшатывать мировой международный порядок. Администрация Трампа в феврале логично решила отменить договор о РСМД, который фактически задал правила и держал в рамках только Америку. Россия позволяла себе действовать по своему усмотрению.

Как теперь после отмены договора будут действовать россияне?

- Будут пытаться давить на Америку, стимулировать к контактам, новым встречам и договоренностям. Последних в свою очередь договоренности с Россией не очень интересуют. С точки зрения международной экономики и политики РФ является карликами. К президентству Трампа диалог между Россией и США был заморожен на всех уровнях. Сейчас глава Соединенных Штатов несколько раз встречался с Путиным, но существенных плодов их встречи не принесли. Поэтому россияне всеми силами пытаются стимулировать Америку к контактам, новым обсуждениям и компромиссам. Хотят втянуть США в логику ХХ века и Холодной войны. Американцы не ведутся на эти провокации. Понимают, что РФ не может производить новейшее оружие, которое действительно могло бы напугать США.

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Какова вероятность, что страны вернутся к исполнению договора о ликвидации ракет средней и малой дальности?

- Для Америки отмена этого договора - это возможность разработать ракетные системы в противовес Китаю, который не ограничен никакими соглашениями. Именно поэтому Трампу нет смысла возвращаться к договору о РСМД.

Может отмена этого договора иметь какие-то последствия для Украины?

- Украина не является подписантом соглашения, но как часть бывшего СССР мы его выполняем. Теперь имеем шансы разработать ракетные системы защиты, которые могли бы содержать Россию от масштабного наступления. Но для этого надо политическая воля и огромное количество денег.

Когда мы отдали оружие в рамках Будапештского меморандума, уберегли себя от давления России и спецоперации США, которая пыталась бы всеми силами уничтожить ядерное оружие Украины. Сейчас оно нам не нужно, но ракеты средней и малой дальности не обязательно должны быть ядерными. Именно в них нуждается сейчас Украина. И дератификация договора между США и Россией дает нам перспективу для создания такого вооружения.

Существует мнение, что расторжение договора о РСМД больше всего угрожает Европе. Это так?

- Путин является рациональным, а не сумасшедшим. Просто живет в своей реальности. Российские ракеты действительно могут быть направлены на Европу. Но эта угроза есть давно. Разрыв договора не заставит Путина нажать на красную кнопку. На немецком базе "Рамштайн" расположены американские ядерные бомбардировщики. Во многих странах НАТО в Европе есть пусковые установки США, которые так же могут спокойно долететь до России. В Кремле это понимают. Американцы же в свою очередь не воспринимают русских за серьезных врагов. Но показывают, что готовы и имеют чем защищать европейскую часть НАТО. Деньги, дети, любовницы всех представителей российской власти находятся на Западе. Ни один из них не примет решение о бомбардировке Европы.

Путин может пытаться подать расторжения договора с США как зеркальный эффект. Говорить, что Россия была вынуждена пойти на этот шаг. Всеми силами будет пытаться доказывать Европе, что этот шаг Америки в первую очередь может повлиять на безопасность в ЕС, что Трамп своими действовать вредит Евросоюзу. Но ракеты россиян я раньше были направлены на европейские страны. Их лидеры это понимают и вряд поведут себя на провокацию.

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Насколько велика угроза того, что в мире начнется новая гонка вооружения?

- Гонка вооружений, которая всех так пугает в определенной степени происходит и сейчас. Китай проводит определенную модернизацию своего военного потенциала. Россияне тоже стараются, но они ограничены в ресурсном смысле. Не имеют достаточно денег. Соединенные Штаты существенно не увеличивают свои военные бюджеты. В прошлом году выделили 700 миллиардов, в этом году 15 миллиардов больше. Это не значительные сумма, особенно если учитывать, что часть этих денег должна пойти на личный проект Трампа - Мексиканскую стену. Украина заинтересованы в том, чтобы россияне втянулись в гонку вооружений. Их экономика не выдержала бы такой нагрузки и рухнула бы гораздо быстрее, чем они бы смогли придумать какое-то новое смертоносное оружие.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в 1987 году. Он запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и малой дальности.