 
Ексклюзивы
1/5
10 летчиков не выиграют войну. Их должно быть 100 и все подготовленные - начальник армейской авиации
10 летчиков не выиграют войну. Их должно быть 100 и все подготовленные - начальник армейской авиации
Просмотров: 81
Порошенко пытается снизить риски - журналист об увольнении Гладковского
Порошенко пытается снизить риски - журналист об увольнении Гладковского
Просмотров: 225
Украина заинтересована в том, чтобы РФ втянулась в гонку вооружений - эксперт
Украина заинтересована в том, чтобы РФ втянулась в гонку вооружений - эксперт
Просмотров: 324
"Стать супергероем может каждый" - директор Molodiya Festival
"Стать супергероем может каждый" - директор Molodiya Festival
Просмотров: 387
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
1 Просмотров: 522
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Просмотров: 3879
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 1152
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 2241
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 2142
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3852
Фото
Все фото
18
4
14
6
7
Русская блогерша показала, как выглядит &quot;упругие ягодицы&quot; в реальной жизни
Русская блогерша показала, как выглядит "упругие ягодицы" в реальной жизни
Показали новый кроссовер Skoda Kamiq 2020
Показали новый кроссовер Skoda Kamiq 2020
Львов в огне: показали масштабы пожаров
Львов в огне: показали масштабы пожаров
Народные вышиванки спасла от уничтожения интеллигенция - Ярина Винницкая
Народные вышиванки спасла от уничтожения интеллигенция - Ярина Винницкая
&quot;Стать супергероем может каждый&quot; - директор Molodiya Festival
"Стать супергероем может каждый" - директор Molodiya Festival
Видео
Все видео
Появился официальный трейлер финального сезона "Игры престолов"
Появился официальный трейлер финального сезона "Игры престолов"
"Конец эпохи" - Укрзализныця начинает менять внутренний дизайн вагонов
"Конец эпохи" - Укрзализныця начинает менять внутренний дизайн вагонов
"Ми за мір, а політікой не занімаємся" - Подервянский о Евровидении
"Ми за мір, а політікой не занімаємся" - Подервянский о Евровидении
Гладковский-младший пообещал назвать имена тех, кто слил журналистам информацию
Гладковский-младший пообещал назвать имена тех, кто слил журналистам информацию
"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков
"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 2142
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2610
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1989
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1449
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4437
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 марта 2019
1 Просмотров: 972
Двадцять років потому
— Хлопці, а що то за дим зі школи валить? — мати підходить до шкільного паркану й дивиться в бік майстерні. Ми з сусідом Сашком в ...
вторник, 05 марта 2019 18:55

Украина заинтересована в том, чтобы РФ втянулась в гонку вооружений - эксперт

  Комментировать
Украина заинтересована в том, чтобы РФ втянулась в гонку вооружений - эксперт
По словам советника главы США по национальной безопасности 70-летнего Джона Болтона, Москва нарушает соглашение о ракетах средней и малой дальности с 2013 года. Разместила баллистические ракеты в Европе. Фото: Зеркало недели

- Россия еще со времен президентства Барака Обамы систематически нарушает договор о ракетах средней и малой дальности. Фактическое приостановление его действия ничего существенно не изменит для РФ. То, что делает Кремль сейчас - это просто маневры, - говорит в интервью Gazeta.ua эксперт по международным вопросам Александр Хара.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который действовал между РФ и США.

Ранее 2 февраля Соединенные Штаты прекратили свои обязательства по договору о РСМД и начали процесс выхода. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, он завершится через 6 месяцев.

- Россия - слабая страна, которая не может играть по правилам. Поэтому потихоньку пытаются нарушать все соглашения, расшатывать мировой международный порядок. Администрация Трампа в феврале логично решила отменить договор о РСМД, который фактически задал правила и держал в рамках только Америку. Россия позволяла себе действовать по своему усмотрению.

Как теперь после отмены договора будут действовать россияне?

- Будут пытаться давить на Америку, стимулировать к контактам, новым встречам и договоренностям. Последних в свою очередь договоренности с Россией не очень интересуют. С точки зрения международной экономики и политики РФ является карликами. К президентству Трампа диалог между Россией и США был заморожен на всех уровнях. Сейчас глава Соединенных Штатов несколько раз встречался с Путиным, но существенных плодов их встречи не принесли. Поэтому россияне всеми силами пытаются стимулировать Америку к контактам, новым обсуждениям и компромиссам. Хотят втянуть США в логику ХХ века и Холодной войны. Американцы не ведутся на эти провокации. Понимают, что РФ не может производить новейшее оружие, которое действительно могло бы напугать США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 100 дней плена украинских моряков: Волкер обратился к России

Какова вероятность, что страны вернутся к исполнению договора о ликвидации ракет средней и малой дальности?

- Для Америки отмена этого договора - это возможность разработать ракетные системы в противовес Китаю, который не ограничен никакими соглашениями. Именно поэтому Трампу нет смысла возвращаться к договору о РСМД.

Может отмена этого договора иметь какие-то последствия для Украины?

- Украина не является подписантом соглашения, но как часть бывшего СССР мы его выполняем. Теперь имеем шансы разработать ракетные системы защиты, которые могли бы содержать Россию от масштабного наступления. Но для этого надо политическая воля и огромное количество денег.

Когда мы отдали оружие в рамках Будапештского меморандума, уберегли себя от давления России и спецоперации США, которая пыталась бы всеми силами уничтожить ядерное оружие Украины. Сейчас оно нам не нужно, но ракеты средней и малой дальности не обязательно должны быть ядерными. Именно в них нуждается сейчас Украина. И дератификация договора между США и Россией дает нам перспективу для создания такого вооружения.

Существует мнение, что расторжение договора о РСМД больше всего угрожает Европе. Это так?

- Путин является рациональным, а не сумасшедшим. Просто живет в своей реальности. Российские ракеты действительно могут быть направлены на Европу. Но эта угроза есть давно. Разрыв договора не заставит Путина нажать на красную кнопку. На немецком базе "Рамштайн" расположены американские ядерные бомбардировщики. Во многих странах НАТО в Европе есть пусковые установки США, которые так же могут спокойно долететь до России. В Кремле это понимают. Американцы же в свою очередь не воспринимают русских за серьезных врагов. Но показывают, что готовы и имеют чем защищать европейскую часть НАТО. Деньги, дети, любовницы всех представителей российской власти находятся на Западе. Ни один из них не примет решение о бомбардировке Европы.

Путин может пытаться подать расторжения договора с США как зеркальный эффект. Говорить, что Россия была вынуждена пойти на этот шаг. Всеми силами будет пытаться доказывать Европе, что этот шаг Америки в первую очередь может повлиять на безопасность в ЕС, что Трамп своими действовать вредит Евросоюзу. Но ракеты россиян я раньше были направлены на европейские страны. Их лидеры это понимают и вряд поведут себя на провокацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия готова договариваться с США относительно Венесуэлы

Насколько велика угроза того, что в мире начнется новая гонка вооружения?

- Гонка вооружений, которая всех так пугает в определенной степени происходит и сейчас. Китай проводит определенную модернизацию своего военного потенциала. Россияне тоже стараются, но они ограничены в ресурсном смысле. Не имеют достаточно денег. Соединенные Штаты существенно не увеличивают свои военные бюджеты. В прошлом году выделили 700 миллиардов, в этом году 15 миллиардов больше. Это не значительные сумма, особенно если учитывать, что часть этих денег должна пойти на личный проект Трампа - Мексиканскую стену. Украина заинтересованы в том, чтобы россияне втянулись в гонку вооружений. Их экономика не выдержала бы такой нагрузки и рухнула бы гораздо быстрее, чем они бы смогли придумать какое-то новое смертоносное оружие.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в 1987 году. Он запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и малой дальности.

Автор: Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина заинтересована в том, чтобы РФ втянулась в гонку вооружений - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
марта

Выстрелил себе в висок: сегодня чтят память Романа Шухевича

Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие

Курением табака испанцы лечили 36 заболеваний

Самое читаемое
&quot;Жизнь в резервации&quot; - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
"Жизнь в резервации" - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
12
 Просмотров: 19804
На сторону Украины перешла &quot;Народный герой ДНР&quot;
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
 4 Просмотров: 17433
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
15
 Просмотров: 17254
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
13
 1 Просмотров: 17205
Русская блогерша показала, как выглядит &quot;упругие ягодицы&quot; в реальной жизни
Русская блогерша показала, как выглядит "упругие ягодицы" в реальной жизни
18
 Просмотров: 9270
Общество
Появился официальный трейлер финального сезона "Игры престолов"
Появился официальный трейлер финального сезона "Игры престолов"
 Просмотров: 72
США призвали Украину провести полный аудит Укроборонпрома
США призвали Украину провести полный аудит Укроборонпрома 1 Просмотров: 711
"$400 звучали, как приговор" - бизнесмен
"$400 звучали, как приговор" - бизнесмен
 Просмотров: 675
Появились последние новости о ситуации на Донбассе
Появились последние новости о ситуации на Донбассе Просмотров: 964
Убитый в Киеве бизнесмен не связан с делом "бриллиантовых прокуроров" - ГПУ
Убитый в Киеве бизнесмен не связан с делом "бриллиантовых прокуроров" - ГПУ Просмотров: 108
Больше всего комментируют
26
У Тимошенко истерика, она достает все козыри - эксперт
12
Зеленский еще больше оторвался от Порошенко - рейтинг
8
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
6
Порошенко уволил своего друга Гладковского
4
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
Голосов: 35504
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua