Украина за месяц отразила 11 российских кибератак

Чаще всего атакуют банковскую систему и ресурсы ОП. Фото: depositphotos.com

Российские хакеры в течение последнего месяца совершили 11 атак на объекты критической инфраструктуры Украины.

Об этом после закрытого заседания СНБО сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов.

"Мы фиксируем каждый день киберинциденты. За последний месяц отбили 11 атак. Вы можете догадаться, откуда они идут. У нас специалисты очень высокого уровня в этом плане. Уверенны в этих людях... Постоянно атакуется банковская система, ресурсы Офиса президента. Недавно атаковали сайт Офиса президента. Очень быстро удалось локализовать, поэтому никто почти не заметил сбой", - сказал Данилов.

Он назвал кибероружие самым опасным на ближайшее десятилетие.

"Это оружие будущего, его нельзя увидеть, его можно почувствовать. Это очень уязвимая вещь. Президент уделяет этому очень большое внимание... В ближайшие 7-10 лет будущее оружие - это кибероружие во всех его измерениях", - подчеркнул секретарь СНБО.