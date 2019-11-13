Украина выложила "кругленькую" сумму на суды с Россией

Украина за год потратила около $ 6 млн на дела против России в международных судах. Фото - ТСН

В 2019-м году Украина потратила около $6 млн на дела против России в международных судах.

Расходы зависят от интенсивности судебных разбирательств. Об этом заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сказала на брифинге.

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"В этом году у нас была подготовка нашего искового заявления в деле об иммунитете военных кораблей, слушания в Гамбурге. Затем - два раунда слушаний в Гааге по юрисдикции по делу, в котором сейчас принято решение. Еще - по делу, которое касается прав Украины как прибрежного государства. Действительно, в этом году у нас сумма судебных расходов $6 млн", - рассказала она.

Зеркаль считает, в следующем году сумма должна быть меньше, поскольку и "работы будет меньше".

Решение Международного суда дает Украине возможность вернуть утраченные территории и добиться возмещения убытков от Российской Федерации.