Украина введет новую обязательную прививку

Вакцину от пневмококков сделают обязательной. Фото: sobitie.com.ua

Украина получила официальное одобрение от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации на закупку пневмококковой вакцины по специальной цене.

У правительства есть планы сделать эту прививку обязательной, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

"С 2022 мы сделаем все возможное, чтобы она появилась и в календаре прививок украинцев", - написал главный санврач.

Ляшко напомнил, что прививки от этих инфекций внесены в календарь вакцинации всех 27 стран-членов ЕС.

Пневмококковая инфекция является одной из основных причин смертности среди детей до 5 лет.

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Бактерия пневмококка может быть причиной целого ряда общих заболеваний - как серьезных (менингит, сепсис и пневмония), так и легких, но более распространенных инфекций (синусит, отит среднего уха). Ранее Национальная техническая группа экспертов по иммунизации порекомендовала МОЗ Украины внести конъюгированную пневмококковую вакцину в календарь прививок.