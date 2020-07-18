Украина возглавила рейтинг преступности среди стран Европы

Украина лидирует по уровню преступности. Фото: Reuters

Украина занимает первое место в списке по уровню преступности.

В общемировом "антирейтинге" Украина заняла 47 займу. Об этом сообщает сервис Numbeo.

По данным аналитиков, занимая первое место в рейтенгу, Украина имеет показатель 48,84. В то же время, в тройке первых находятся Швеция (47,43) и Франция (47,37).

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За ними - Молдова, Ирландия, Бельгия, Великобритания, Италия, Босния и Герцеговина, Черногория.







"Среди стран мира Украина заняла 47 место. Перед Украины в мировом списке Марокко (48,97) и Иран (48,91). После Украину с меньшим уровнем преступности идет Гана (48,64) и Ирак (48,00). В первых рядах Венесуэла (84,36), Папуа - Новая Гвинея (80,04), Южная Африка (77,29), Афганистан (76,97) и Гондурас (76,65) ", - говорится в сообщении.

В Николаеве злоумышленники взорвали банкомат и похитили 250 тыс. Грн. Банкомат находился в помещении банка в нежилом здании.