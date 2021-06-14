Украина вошла в зеленую зону карантина по критериям ЕС

Вся страна сейчас в зеленой зоне. Фото: Reuters

Все области Украины находятся в зеленой карантинной зоне по критериям Европейского Союза.

"Все области Украины находятся в зеленой зоне. В соответствии с критериями Европейского Союза Украина также отныне вошла в зеленую зону. Имеем показатель 74,71 случая на 100 тысяч населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тысяч населения", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает "Укрінформ".

Вчера выявили 420 новых больных коронавирусом. Это самый низкий показатель за последний год.

Более 1 млн 479 тыс. украинцев получили первую дозу вакцины против коронавируса. Более 238 тыс. человек - две дозы. На прошлых выходных привили 57 тыс. человек. Открыли более 50 центров вакцинации. В них работало 178 мобильных бригад.

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Украина по состоянию на сегодня получила 4 млн 850 тыс. доз вакцин.

В Украине могут ввести ежесезонную вакцинацию против коронавируса. Министерство здравоохранения проводит соответствующую подготовку. Сейчас неизвестно, когда и как это будут реализовывать. Детали будут известны после исследований по продолжительности иммунитета после прививок, сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.