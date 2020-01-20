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понедельник, 20 января 2020 08:56

Украина ведет сложные переговоры о черных ящиках с Ираном - Данилов

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Украина ведет сложные переговоры о черных ящиках с Ираном - Данилов
Данилов попросил СМИ не распространять ложную информацию, это может повлиять на переговоры. Фото: "УНИАН".

Консультации украинских и иранских экспертов по вопросу возвращения в Украину черных ящиков самолета Boeing 737, сбитого в Тегеране, продолжаются.

"Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные. Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает пресс-служба СНБО.

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Он обратился к отечественным и иностранным СМИ с просьбой занимать взвешенную и ответственную позицию по освещению вопроса о возвращении в Украину черных ящиков самолета.

"Настойчиво призываю СМИ при освещении вопроса возвращения черных ящиков пользоваться официальной информацией украинских органов власти, которую будут предоставлять в зависимости от достижения договоренностей с иранской стороной", - объяснил Данилов.

8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета.

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