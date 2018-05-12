Украина усиливает охрану границы с Европой

Усиливается охрана границы с ЕС. Фото: Факты

Украина усилила охрану границы со странами Европейского союза в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей.

Более 300 украинских военнослужащих отправлены в приграничье для обеспечения порядка. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

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С 24 апреля по 20 ноября продолжается основной этап совместной специальной пограничной операции "Граница-2018", в которой кроме подчиненных органов и подразделений ГПСУ привлечены территориальные подразделения взаимодействующих структур. Все мероприятия направлены на снижение уровня противоправной деятельности на государственной границе, в приграничных районах и областях.



