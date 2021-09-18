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суббота, 18 сентября 2021 13:11

Украина усилила систему противовоздушной обороны на севере

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Украина усилила систему противовоздушной обороны на севере
Жителей Черниговской области просят не раскрывать маршруты передислокации войск. Фото: facebook.com/PvkCenter

Украина усилила систему противовоздушной обороны на северном направлении.

Это сделали в рамках проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия-2021". Об этом сообщает Воздушное командование "Центр".

"Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" осуществили выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия", - говорится в сообщении.

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Жителей населенных пунктов Черниговской области просят не препятствовать и не разоблачать маршруты передислокации войск. Все мероприятия проводятся в рамках учений.

Совет национальной безопасности и обороны позволил армиям стран НАТО принять участие в стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия 2021" на территории Украины.

Масштабные учения с участием 15 стран-членов НАТО и партнеров состоятся практически на всех полигонах ВСУ, а также в акватории Черного и Азовского морей.

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Дата
18
сентября

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