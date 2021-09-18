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суббота, 18 сентября 2021 04:03

В Украине пройдут совместные с НАТО военные учения

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В Украине пройдут совместные с НАТО военные учения
"Объединенные усилия 2021" начнутся на следующей неделе. Фото: Главком

Совет национальной безопасности и обороны позволил армиям стран НАТО принять участие в стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия 2021" на территории Украины.

"Учения начнутся уже в сентябре этого года, на следующей неделе. Мы сегодня проголосовали за допуск наших партнеров из зарубежных стран к этим учениям", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает УНИАН.

Масштабные учениям "Объединенные усилия-2021" с участием 15 стран-членов НАТО и партнеров состоятся практически на всех полигонах ВСУ, а также в акватории Черного и Азовского морей.

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С 10 по 16 сентября РФ и Беларусь провели совместные стратегические учения "Запад-2021".

Они проходили на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах в Беларуси.

На территории Беларуси в учениях приняли участие 2,5 тыс. российских военных.

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