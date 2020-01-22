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среда, 22 января 2020 13:38

Украина улучшила позицию в рейтинге демократии

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Украина улучшила позицию в рейтинге демократии
Рядом с Украиной в рейтинге оказались Северная Македония, Албания и Бангладеш. Фото: uk.etcetera.media

По итогам 2019 года Украина улучшила свою позицию в рейтинге индекса демократии.

Наша страна заняла 78 место, а в 2018 году она находилась на 84 позиции, сообщает The Economist.

Рейтинг отнес Украину к государствам с так называемым "гибридным режимом" - всего удалось набрать 5,9 баллов из 10.

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Состояние демократии определяли по четырем критериям, среди которых участие в выборах, политический процесс и плюрализм, политическая культура и функционирования правительства. В Украине функционирование правительства оказалось слабой категорией - 2,71 балла.

Рядом с Украиной в рейтинге оказались Северная Македония, Албания и Бангладеш.

Индекс демократии определяется на основе ответов на 60 вопросов, каждый из которых имеет два или три варианта ответа. Вопрос разделили на следующие категории: свободные или национальные выборы в стране; безопасность избирателей; влияние иностранных государств на правительство; способность государственных служащих для осуществления политики.

Если индекс демократии для страны составляет 8-10 баллов, то это страна с полноценной демократией; при индексе демократии от 6 до 7,9 баллов демократия в стране считается неполной; 4-5,9 баллов - в стране царит гибридный режим; менее 4 баллов - авторитарный режим в стране.

Украина заняла 44-е место из 67-ми в рейтинге самых технологически развитых стран, на две позиции опередив Россию. Украина обогнала Россию на два пункта, несмотря на то, что ее экономика в 14 раз меньше российской.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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