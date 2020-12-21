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понедельник, 21 декабря 2020 12:48

Украина улучшила позиции в Индексе свободы человека

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Украина улучшила позиции в Индексе свободы человека
Украина сейчас уже на 110-м месте с индексом свободы 6,45. Фото: pixabay

На 4 позиции поднялась Украины в Индексе свободы человека - Human Freedom Index 2020.

Теперь наше государство на 110-м месте, сообщает американская неполитическая исследовательская организация Институт Катона.

Индекс определяют от 0 до 10. Цифра 10 свидетельствует о наибольшей свободе. Украина сейчас уже на 110-м месте с индексом 6,45.

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Всего в рейтинге есть 162 государства. Первые 3 позиции заняли Новая Зеландия - 8,87, Швейцария - 8,82, Гонконг - 8,74.

Базируется индекс на 12 показателях, как: верховенство права, безопасность и защищенность, свобода передвижения, свобода вероисповедания, развитие гражданского общества, свобода слова и передачи информации.

Также принимают во внимание идентичность и отношения, размер органов госуправления, правовая система и права собственности, доступ к устойчивой валюте, свобода торговли на международном уровне, регулирование кредитования, труда и бизнеса.

В рейтинге "Экономическая свобода в мире - 2020" Украина поднялась на 7 позиций со 138-го на 131-е место. Таким образом, до сих пор остается в наиболее экономически несвободной группе и является там единственной европейской страной, свидетельствуют данные ежегодного отчета, который подготовил Fraser Institute.

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