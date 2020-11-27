Украина укрепила позиции в рейтинге индекса электронного участия ООН

Рейтинг электронного участия ООН измеряет электронную участие в соответствии с трехуровневой модели. Фото: pixabay

В рейтинге индекса электронного участия ООН Украина поднялась на 29 позиций и занимает 46 место.

В 2022 году Украина планирует войти в топ-20 стран рейтинга. Для этого Минцифры готовит к запуску онлайн-платформу "Взаимодействие" при поддержке программы EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа, сообщила заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.

"Сегодня Украина занимает 46 место из 193 стран мира - участниц рейтинга. Лидерами этого рейтинга является Эстония, Южная Корея, США, Япония и Новая Зеландия ", - рассказала она.

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Рейтинг электронного участия ООН измеряет электронное участие в соответствии с трехуровневой модели: использование интерактивных услуг для предоставления информации правительствами гражданам, взаимодействие и консультации с гражданами и участие граждан в процессах принятия государственных решений.

"Граждане получат доступ к таким сервисам е-обращения и запросы на публичную информацию, е-консультации с общественностью, е-петиции в Кабмин, е-конкурсы проектов и программ институтов гражданского общества, е-выборы членов общественных советов при органах исполнительной власти, а также конкурсы проектов Всеукраинского общественного бюджета ", - уточнили в министерстве и отметили, что первые сервисы ожидаются к концу 2020 года.

Для улучшения позиции в рейтинге Минцифры введет интернет-голосования на выборах и референдуме, в частности, и-voting на президентских выборах 2024 года. Сейчас идет работа над разработкой нормативной базы и разрабатываются предложения по цифровизации процесса референдума, а именно электронного сбора подписей и е-голосования. По инициативе Минцифры Государственная служба статистики и Центр развития инноваций проводят статистические наблюдения и исследования, чтобы глубже понять проблематику общин и органов государственной власти и местного самоуправления в сфере электронной демократии и предложить план действий на общегосударственном и региональном уровнях. Кроме этого, Минцифры предоставляет свои предложения к законопроекту "О публичных консультациях", разработанного Минюстом, что позволит представителям органов власти проводить е-консультации централизованно.

Украина получит €9,6 млн от ЕС на развитие правительственной цифровой инфраструктуры и поддержку в построении системы электронных услуг. Это первый финансовый вклад в поддержку электронного управления в рамках проекта EU4DigitalUA, сообщают в Минцифры.Процессом внедрения и достижения целей будет управлять Эстонская Академия электронного управления.