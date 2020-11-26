ЕС выделил €9,6 млн на цифровизацию услуг

Это первый финансовый вклад в поддержку электронного управления. Фото: unsplash

Украина получит €9,6 млн от ЕС на развитие правительственной цифровой инфраструктуры и поддержку в построении системы электронных услуг.

Это первый финансовый вклад в поддержку электронного управления в рамках проекта EU4DigitalUA, сообщают в Минцифры.

Процессом внедрения и достижения целей будет управлять Эстонская Академия электронного управления.

В министерстве планируют:

- разработку инфраструктуры для цифрового управления;

- модернизацию государственных электронных услуг;

- развитие кибернетической безопасности и средств защиты данных;

- визуализацию информации о доступе к широкополосному интернету;

- продолжение подключения основных реестров к системе обмена данными "Трембита";

- разработку общегосударственного персонального идентификатора - государственного цифрового удостоверения личности и реестра адресов регистрации места проживания граждан;

- разработку электронных услуг на портале "Дія" и в приложении "Дія";

- смарт-Дія и развитие доверительных услуг;

- броадбенд платформа.

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Проект EU4DigitalUA - это часть широкой поддержки Европейским Союзом развития электронного управления в Украине. Ее будут воплощать Испанский фонд FIIAPP Spain и эстонская Академия электронного управления.

На цифровизацию отраслей экономики в проект госбюджета-2021 заложили 2,9 млрд грн.