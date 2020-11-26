ЕС выделил €9,6 млн на цифровизацию услуг

Украина получит €9,6 млн от ЕС на развитие правительственной цифровой инфраструктуры и поддержку в построении системы электронных услуг.
Это первый финансовый вклад в поддержку электронного управления в рамках проекта EU4DigitalUA, сообщают в Минцифры.
Процессом внедрения и достижения целей будет управлять Эстонская Академия электронного управления.
В министерстве планируют:
- разработку инфраструктуры для цифрового управления;
- модернизацию государственных электронных услуг;
- развитие кибернетической безопасности и средств защиты данных;
- визуализацию информации о доступе к широкополосному интернету;
- продолжение подключения основных реестров к системе обмена данными "Трембита";
- разработку общегосударственного персонального идентификатора - государственного цифрового удостоверения личности и реестра адресов регистрации места проживания граждан;
- разработку электронных услуг на портале "Дія" и в приложении "Дія";
- смарт-Дія и развитие доверительных услуг;
- броадбенд платформа.
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Проект EU4DigitalUA - это часть широкой поддержки Европейским Союзом развития электронного управления в Украине. Ее будут воплощать Испанский фонд FIIAPP Spain и эстонская Академия электронного управления.
На цифровизацию отраслей экономики в проект госбюджета-2021 заложили 2,9 млрд грн.
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