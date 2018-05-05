Украина требует освободить из плена ФСБ украинских моряков

МИД требует освободить украинских граждан. Фото: Взгляд

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с задержанием ФСБ России украинского рыболовецкого судна в акватории Черного моря и потребовало освободить украинских граждан и судно.

"Задержание Россией рыболовного судна является узурпацией суверенных прав Украины по отношению к этим акваториям и является нарушением Конвенции ООН по морскому праву, а также обычного международного права. Украина требует безотлагательно освободить рыболовецкое судно и его экипаж", - заявила официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца, сообщает Зеркало недели.

Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 года, противоправная агрессия Российской Федерации не меняет статус Крыма как части суверенной территории Украины.

"Украина остается прибрежным государством по отношению к акваториям, прилегающих к Крыму, включая территориальное море, простирающееся на 12 морских миль от его побережья", - добавила Беца.

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Напомним, 4 мая ФСБ задержала украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 с экипажем к западу от мыса Тарханкут в акватории Черного моря. Портом прописки задержанного судна является Очаков. Пятерых членов экипажа доставили на оккупированный полуостров "для проведения процессуальных действий".