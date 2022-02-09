Украина становится сильным антарктическим государством. Самое интересное в журнале "Країна"

"З криголамом "Ноосфера" ціле покоління українських науковців зможе працювати у великих міжнародних проектах, не емігруючи з країни. Фактично це плавучий науковий інститут із двома поверхами лабораторій і спеціальним приладдям, що дає змогу піднімати зразки з дна й занурювати вимірювальні прилади на глибину до 8 кілометрів. Маріанської западини ми не візьмемо, але 90 відсотків дна світового океану нам тепер доступні, - каже в інтерв'ю журналу "Країна" директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

- Уперше за 20 років ми отримали можливість здійснювати дослідження у відкритому океані. В нашому науковому флоті, бездарно знищеному, не було жодного судна такої технічної складності й досконалості. На момент побудови наш криголам був найкращим океанографічним судном світу. Минуло 30 років, але навіть зараз воно точно входить у першу двадцятку. А дехто каже, що в десятку".

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Подробиці читайте в "Країні" від 10 лютого 2022 року. Друковану версію можете придбати в точках продажу преси або передплатити (передплатний індекс - 37278). Ваші враження про журнал надсилайте на адресу: [email protected] або пишіть на сторінці журналу в соціальних мережах http://www.facebook.com/kraina.journal.