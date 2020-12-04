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воскресенье, 06 декабря 2020 09:37

Украина создала собственную армию
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Первая присяга ВСУ: личный состав 55 полка связи в расположении части, 1991
Фото: www.istpravda.com.ua
Левко Лукьяненко на митинге в честь присяги на верность народу Украины офицерами
6 декабря День Вооруженных Сил Украины
Создание Вооруженных Сил Украины
Военно-морские силы ВСУ

6 декабря 1991 Верховная Рада Украины приняла закон "О Вооруженных Силах Украины", "Об обороне Украины", а 13-го декабря - Концепцию обороны и строительства Вооруженных Сил Украины, которые определили основные принципы и направления развития украинского войска.

С тех пор наше государство становится лидером среди бывших советских республик в деле создания собственной армии, видя в ней основу и гаранта реальной государственности.

Автор: www.ukrinform.ua
  6 декабря День Вооруженных Сил Украины
6 декабря День Вооруженных Сил Украины

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Власти начали создавать войско формируя правовые основы деятельности Вооруженных Сил, реорганизация их структур, создание соответствующих систем управления, обеспечения и других элементов, необходимых для их функционирования. Установление Вооруженных Сил Украины в этот период сопровождался значительным сокращением военных структур, численности личного состава, количества вооружений и военной техники.

В конце 1996 сократили более 3,5 тыс. Различных военных структур, почти 410 тыс. Человек личного состава. Значительно уменьшилось количество вооружений и военной техники.

Автор: armyinform.com.ua
  Создание Вооруженных Сил Украины
Создание Вооруженных Сил Украины

В основу процесса создания собственного войска заложили политическое решение руководства Украины относительно безъядерного и внеблокового статуса государства. При этом учитывались также ограничения, связанные с ратификацией Договора "Об обычных вооруженных силах в Европе". Верховная Рада Украины приняла пакет законодательных актов относительно военной сферы: Концепция обороны и строительства Вооруженных Сил Украины, постановление "О Совете обороны Украины", Закона Украины "Об обороне Украины", "О Вооруженных Силах Украины", Военная доктрина Украины и др. Параллельно создавалась реализация ядерного разоружения Украины. Оно является одним из наиболее значительных исторических событий конца ХХ столетия. Впервые в истории человечества государство добровольно отказалось от владения ядерным оружием.

Автор: www.istpravda.com.ua
  Первая присяга ВСУ: личный состав 55 полка связи в расположении части, 1991
Первая присяга ВСУ: личный состав 55 полка связи в расположении части, 1991

Несмотря на различные трудности того времени за короткий срок создали Министерство обороны, Генеральный штаб, виды Вооруженных Сил, системы управления, подготовки и всестороннего обеспечения войск (сил) и др.

Процесс строительства Вооруженных Сил только начинался. И дело заключалось не только в том, что в тот период не было системного подхода, но и не хватало подготовленных кадров для его разработки и реализации.

Автор: www.istpravda.com.ua
  Левко Лукьяненко на митинге в честь присяги на верность народу Украины офицерами
Левко Лукьяненко на митинге в честь присяги на верность народу Украины офицерами

Негативное влияние на процесс военного строительства частая смена руководства военного ведомства. Так, с 1991 по 1996 годы изменилось 3 Министры обороны и 4 начальники Генерального штаба. С началом формирования Вооруженных Сил Украины обновили более 70% руководящего состава. Изменились почти все командующие войск военных округов, армий, командиры корпусов и дивизий.

Автор: www.istpravda.com.ua
  Первая присяга ВСУ: личный состав 55 полка связи в расположении части, 1991
Первая присяга ВСУ: личный состав 55 полка связи в расположении части, 1991

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Кроме этого звьявилися трудности связаны со значительным межгосударственным перемещением военных кадров. С 1991 по 1994 годы из Украины в другие государства было переведено около 12 тис.офицерив и прапорщиков и более 33 тыс. Вернулись на Родину.

Автор: www.istpravda.com.ua
  Левко Лукьяненко на митинге в честь присяги на верность народу Украины офицерами
Левко Лукьяненко на митинге в честь присяги на верность народу Украины офицерами

Главной причиной неудовлетворительного выполнения основных мероприятий строительства Вооруженных Сил Украины стало постоянное снижение в Государственном бюджете Украины. Эти и другие факторы обусловили необходимость разработки обоснованной Государственной программы строительства и развития Вооруженных Сил Украины. Она бы сбалансировала задачи Вооруженных Сил, структуре, численности с потенциальными военными угрозами и вызовами национальной безопасности Украины и современными экономическими возможностями государства.

На Донбассе прошедшие сутки, 3 декабря, было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Огонь наши воины не раскрывали. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Дата
06
декабря

Украина создала собственную армию

Украина отмечает День Вооруженных сил

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