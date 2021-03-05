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пятница, 05 марта 2021 12:46

Украина сделала шаг к запуску спутника со SpaceX Маска

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Украина сделала шаг к запуску спутника со SpaceX Маска
Нардеп Дмитрий Наталуха: "Завершился очередной этап переговоров со SpaceX относительно запуска украинского спутника". Фото: daily.rbc.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития при участии Государственного космического агентства завершил очередной этап переговоров со SpaceX относительно запуска украинского спутника.

Об этом в Facebook сообщил председатель Комитета, народный депутат Дмитрий Наталуха.

По его словам, переговоры продолжались с декабря 2020 года.

"Сейчас мы можем говорить о том, что условия контракта предварительно согласованы и в Украине теперь есть возможность подписать договор на пусковые услуги с легендарной американской компанией", - сообщил Наталуха.

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Комитет провел совещание с новым председателем Государственного космического агентства Владимиром Тафтаем и представителями Конструкторского бюро "Южное", чтобы "поставить в известность новое руководство ГКА о состоянии выполнения этого проекта и о достигнутых условия договоренностей со SpaceX".

"КБ "Южное" может уже до конца этой недели подписать контракт, МинСтратегПром должно подготовить необходимые документы для авансирования и сфокусироваться на окончательном решении тех технических проблем, которые еще остались для запуска", - добавил нардеп.

"Если все технические препятствия будут преодолены и профильное министерство все сделает вовремя - спутник действительно будет запущен в год 30-летия Независимости Украины", - подытожил Наталуха.

О планах запустить собственный спутник для мониторинга геопространственных данных президент Владимир Зеленский заявил 19 февраля. Пока это не сделают, Государственное космическое агентство должно заключить соглашения, чтобы получать данные со спутников партнеров.

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05
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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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