Украина сбила два вертолета "орков" над Херсонской областью

Украина сбила два вражеских вертолета над Скадовским районом.Фото: culturemeter.od.ua

Украина сбила два оккупантских вертолета над Скадовским районом Херсонской области. Выжившего пилота везут в больницу.

Об этом сообщают вооруженные силы Украины.

"Два оккупантских вертолета сбили над Скадовским районом в Херсонской области. Один из пилотов выжил, везут в больницу", - говорится в сообщении.

В Скадовск оккупантская военная техника ворвалась 9 марта. Оккупанты сразу поставили условие мэру города, что жители не имеют права проводить проукраинские митинги.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.