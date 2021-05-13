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четверг, 13 мая 2021 15:29

Украина разрабатывает собственный ударно-разведывательный беспилотник

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Украина разрабатывает собственный ударно-разведывательный беспилотник
Украина - одна из семи стран, которая имеет полный цикл завершенного производства авиационной техники. Фото: armyinform.com.ua

В Украине хотят разработать высотный ударно-разведывательный беспилотный авиационный комплекс.

Предприятия авиационной отрасли за собственные средства разработают эскизный проект оперативно-стратегического тяжелого беспилотного авиационного комплекса (БпАК) с отечественным двигателем АИ-450, сообщило Главное управление разведки Минобороны. Платформу, которая будет состоять из фюзеляжа, крыла, оперения и шасси будут изготавливать на ГП "Антонов". Двигатели серийно производятся на ГП "Ивченко-Прогресс".

"Имея двигатель и платформу, на БпАК есть возможность установить бортовое и наземное радиоэлектронное оборудование, в частности пилотажно-навигационное, радиосвязное, разведывательное, ударное и прочее. Это будет поручено соответствующим профильным предприятиям, которые задействованы в кооперации", – говорится в сообщении.

На первом этапе ГП "Антонов" совместно с предприятиями-кооперантами разрабатывают эскизный проект и представляют его потенциальному заказчику и инвестору. В случае одобрения будет осуществлен следующий этап - выпуск рабочих чертежей и изготовление БпАК для дальнейших летных и наземных испытаний.

Украина – одна из семи стран, имеющих полный завершенный цикл производства авиационной техники и высококвалифицированный научно-технический, инженерно-технический и испытательный состав.

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На Одесском авиационном заводе начнут собирать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois. Лицензионное производство разместят в одном из цехов. Первый борт планируют собрать к 30-летию Независимости Украины.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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