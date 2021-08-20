Украина приобрела британский ледокол

Украинский Национальный антарктический научный центр в четверг подписал акт о покупке легендарного ледокола James Clark Ross в Великобритании.

Его стоимость для Украины составила около 5 млн долларов.

"Поскольку он приобретается вместе с двумя моторными лодками (25 тыс. долларов), с полным баком топлива (еще больше 272 тыс. долларов), и еще 6 тысяч долларов - наша половина оплаты юридических услуг (столько же заплатили британцы), то вместе цена покупки приблизительно 5,3 млн долларов", - рассказал директор НАНЦ Евгений Дикий, сообщает BBC News.

Сейчас судно в Дании. Отправится в Украину после переоформления всех необходимых документов.

В начале осени, как ожидается, "Джеймс Кларк Росс" придет в Одессу.

Автор: НАНЦ

Использовать ледокол планируют в Антарктике. Украина сможет проводить на нем океанографические исследования, изучать изменения климата в полярных регионах, а также доставлять на станцию ​​"Академик Вернадский" ежегодные экспедиции.

RRS James Clark Ross назван в честь Джеймса Кларка Росса - британского военного моряка и исследователя, который в XIX веке на кораблях "Террор" и "Эребус" совершил самую большую для своего времени экспедицию в Антарктику, а позже участвовал в поисках пропавшей экспедиции Франклина в Арктике.

Это ледокол длиной почти 100 метров и водоизмещением 5732 тонн. Специализируется на морских биологических, океанографических и геофизических исследованиях.

Автор: НАНЦ

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На борту судна есть несколько лабораторий, а также системы лебедок, которые позволяют размещать научное оборудование на корме или в средней части.

James Clark Ross малошумный, что позволяет ему использовать чувствительную акустическую аппаратуру.

Судно может идти со скоростью 2 морских узла (почти 4 км в час) через равное ледовое поле толщиной 1 метр, а максимальная ледовая преграда на его пути может достигать 4 метра.

На его борту могут находиться несколько десятков ученых и более 20 членов экипажа.

На украинскую станцию "Академик Вернадский" возле Антарктического полуострова, пришла зима.

Члены экспедиции отмечают сильный ветер, снегопад, мороз, передает Национальный антарктический научный центр. Непогода началась на острове Галиндез ночью 10 августа. Поднялся ветер до 33 м/с, начался снегопад, а температура воздуха опустилась.