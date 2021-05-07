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пятница, 07 мая 2021 14:35

Украина примет участие в масштабных учениях НАТО

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Украина примет участие в масштабных учениях НАТО
Defender Europe имеют целью повысить совместимость между силами США, союзниками по НАТО и странами-партнерами. Фото: Reuters

Украинские военные будут принимать участие в отдельных мероприятиях во время масштабных оборонительных учений НАТО Defender Europe, которые начались с проведения десантирования американских военных и артиллерийских стрельб в рамках тренировки Fires Shock в Эстонии.

Этим летом большая часть учений Defender будет сосредоточена вокруг Черного моря и региона Балкан, сообщил командующий 41-й бригады полевой артиллерии армии США полковник Даниэль Миллер.

"В рамках мероприятий кампании Fires Shock одним из ее центральных событий является учения под названием Dynamic Front, которые в этом году будут проводиться на полигоне Графенвер в Германии. Мы испытаем боевую мощность 1,8 тысячи участников из 16 стран НАТО со всей Европы, одна из которых включает участие Украины в этой тренировке. Все участники сосредоточат внимание на способности работать как единая боевая артиллерийская сила", - отметил он.

Цель учений Defender Europe - повысить совместимость между силами США, союзниками НАТО и странами-партнерами.

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С 20 мая по 22 июня НАТО будет проводить масштабные оборонные учения Steadfast Defender-2021, в которых задействуют около 9 тыс. военных. Войска будут развернуты от Северной Америки до Черноморского региона и у побережья Португалии. В конце мая под эгидой Steadfast Defender-2021 состоится ежегодный "Благородный прыжок" НАТО, во время которого в Румынии развернут оперативную группу быстрого реагирования во главе с Турцией. В операции задействуют около 4 тыс. военнослужащих из 12 стран.

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Дата
07
мая

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